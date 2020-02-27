بث مباشر.. مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

يستضيف نادي النصر السعودي نظيره فريق أهلي جده، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث، من مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك فيصل بن فهد، في إطار مباريات الجولة العشرون من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي". ويسعى نادي النصر السعودي لتحقيق Advertisements الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية والانتصارات من أجل ملاحقة نادي الهلال السعودي صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مستغلًا عامل الأرض والجمهور. الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية والانتصارات من أجل ملاحقة نادي الهلال السعودي صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مستغلًا عامل الأرض والجمهور.



بينما يدخل فريق الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز والخروج من كبوة الهزيمة المفاجئة أمام فريق الفتح الجولة الماضية والاقتراب من وصافة الدوري. الدوري. ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الهلال، بينما جاء فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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