النصر يُخمد انتفاضة الوحدة بهزيمة قاسية فى الدوري الإماراتي

أخمد النصر انتفاضة ضيفه الوحدة، الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، بعدما تغلب عليه 3 / صفر، اليوم الخميس 27-2-2020، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر فى دوري الخليج العربي الإماراتي، ليستعيد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في لقاءاته الأربعة الماضية في المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متأخراً بفارق نقطتين خلف الوحدة، صاحب المركز الرابع مؤقتاً.

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وافتتح محمد العكبري التسجيل لمصلحة النصر في الدقيقة 19، وصلت الكرة إلى ألفارو نيغريدو داخل منطقة الجزاء ليمررها من لمسة واحدة إلى محمد العكبري الذي سجل بسهولة هدف التقدم.

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فيما أضاف “ألفارو نيجريدو” الهدف الثاني في الدقيقة 44، من صناعة براندلي كيواس، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية بيضاء.

وبينما حاول الوحدة تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، عزز النصر النتيجة بعدما أضاف الهولندي براندلي كيواس الهدف الثالث في الدقيقة 51، ومرر أنطونيو كارفاليو تمريرة طويلة رائعة إلى براندلي الذي انفرد بالحارس وسددها بطريقة رائعة داخل الشباك.

وأنهى الوحدة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طحنون الزعابي في الدقيقة 85.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للنصر في البطولة منذ ما يقرب من شهرين، حيث يرجع آخر فوز له إلى الأول من شهر يناير الماضي، حينما تغلب 2 / 1 على مضيفه الجزيرة في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.