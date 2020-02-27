أهداف مباراة العين وحتا فى الدوري الإماراتي

واصل العين ملاحقة شباب الأهلي دبي في صراع المنافسة على صدارة بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، بعدما حقق فوزاً قاسياً 3 / صفر على مضيفه حتا اليوم الخميس 27-2-2020، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز النصر على ضيفه الوحدة بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد العين، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف شباب الأهلي دبي (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على بني ياس غدا الجمعة في نفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد حتا عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

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وفي الشوط الثاني، فرض العين سيطرته منذ البداية، حيث افتتح التسجيل عبر لاعبه “بندر الأحبابي” في الدقيقة 50، فيما أحرز جمال معروف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و88.

شاهد أهداف مباراة العين وحتا اليوم

هدف العين الاول

هدف العين الثاني

هدف العين الثالث