رياضة | كاسونجو يكشف مفتاح فوز الزمالك على الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسونجو يكشف مفتاح فوز الزمالك على الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد كاسونجو مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك على أن وحدة اللاعبين عامل أساسي لتحقيق الانتصار على الترجي يوم غد الجمعة في ستاد القاهرة.

وقال كاسونجو في تصريحاته اليوم بالمؤتمر الصحفي: نعمل على أن نكون واحد، وروح الفريق ستكون السبب الرئيسي في الفوز بمباراة الترجي التونسي غدا.

واضاف: انا ومصطفى محمد نعمل لصالح الفريق، كنت غائبا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وبدأت اشارك في المباريات بشكل تصاعدي، وانا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أـبطال إفريقيا.