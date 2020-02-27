رياضة | الزمالك ضد الترجي.. تفوق كاسح وحسم لقبين في تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد بطل تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الترجي.. تفوق كاسح وحسم لقبين في تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد بطل تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الزمالك لمواجهة ضيفه الترجي التونسي مساء الجمعة 28 فبراير 2020، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد الترجي غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

وتأتي مباراة الزمالك والترجي بعد أيام قليلة من مباراة الفريقين في نهائي كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت في العاصمة القطرية "الدوحة" وفاز بها الفريق الأبيض بنتيجة 3-1 وتوج بلقب البطولة الإفريقية.

ويتطلع الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواصلة تفوقه على الترجي التونسي والفوز عليه في مباراة الغد من أجل الاقتراب من حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل موقعة الإياب والتي ستجمع الفريقين في تونس يوم 6 مارس المقبل.

التقي الزمالك والترجي في 9 مباريات سابقة (6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا - 2 في دوري أبطال العرب - 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات وسجل 14 هدفًا، بينما فاز الفريق التونسي في مباراة وحيدة وسجل 8 أهداف، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون ضد الترجي:

Advertisements

التقي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع فريق الترجي التونسي في 5 مباريات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجلت الأندية التي تولي تدريبها 9 أهداف، واستقبلت شباكها 6 أهداف.

أول مواجهة جمعت "كارتيرون" مع فريق الترجي كانت خلال قيادته للأهلي وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف.

تكرر اللقاء بين كارتيرون خلال قيادته للأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر 3 – 1 في لقاء الذهاب، بينما خسر 3-0 في الإياب ليتوج بطل تونس بلقب البطولة الإفريقية.

التقي المدرب الفرنسي خلال قيادته لفريق الرجاء المغربي مع فريق الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2018 / 2019، وفاز بطل المغرب 2 – 1 وتوج بكأس البطولة.

أما آخر مواجهة بين كارتيرون والترجي كانت في نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي والذي جمع الزمالك مع بطل تونس، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3 – 1 وتوج بكأس البطولة الإفريقية.

أرقام كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة الترجي:

خاض باتريس كارتيرون 18 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، فاز في 11 مباراة ، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وتوج ببطولتي السوبر المصري والسوبر الإفريقي مع الفارس الأبيض، ويحتل المركز الثالث بالدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.