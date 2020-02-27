رياضة | مصر تشارك في البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية بعمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية بعمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت اليوم الأربعاء، بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلي سلطنة عمان للمشاركة في فعاليات البطولة العربية الجامعية الرابعة للكرة الشاطئية طلبه وطالبات وذلك في الفترة من ٢٧ إلي ٢٩ فبراير الجاري.

ويترأس بعثة منتخب مصر كلًا من الدكتور فتحي ندا، والدكتورة عزة الوسيمي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

كما يتوجه إلي سلطنة عمان أيضا كل من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد، لحضور انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، ومراسم انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية للدورة الجديدة والتي تنطلق علي هامش البطولة العربية.