رياضة | ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأكد غياب رمضان صبحي لاعب الأهلي وصانع ألعاب الفريق عن اللقاء الصعب والمرتقب بعد توصية من الجهاز الطبي للفريق بعدم مشاركته في المباراة.

وأبلغ الفريق الطبي للاهلي المدير الفني فايلر بعدم مشاركة رمضان صبحي في اللقاء لتجنب أى مضاعفات جديدة فى إصابته بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية.

واستقر فايلر على استبعاد رمضان صبحي من حساباته في اللقاء وفي حالة التفكير في مشاركته قد يكون في الشوط الثاني حال الاحتياج لخدماته في المباراة.