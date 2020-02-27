رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المواجهات الهامة اليوم الخميس 27 2 2020 في الدوري السعودي، من بينها مواجهة التعاون ضد الهلال، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"



التعاون ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، و4:40 بتوقيت تونس، و3:40 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2، بتعليق جعفر الصليح.

النصر ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:40 بتوقيت تونس، و5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1، بتعليق فهد العتيبي، وسمير المعيرفي.