رياضة | ليفربول يواجه واتفورد من أجل تخطي رقم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يواجه واتفورد من أجل تخطي رقم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمتلك فرق القمة والقاع أهدافاً مختلفة للغاية خلال الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يأمل ليفربول في مواصلة أرقامه القياسية بينما يبحث نوريتش سيتي عن الابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

ويسعى ليفربول لتحقيق الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنه حال فوزه على مضيفه واتفورد، سيسجل الانتصار الـ19 على التوالي بالمسابقة، في الوقت الذي يحتاج فيه نوريتش للفوز على ليستر سيتي لإحياء آمال البقاء بدوري الأضواء.

ويخرج ليفربول المتصدر بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب لمواجهة واتفورد صاحب المركز الثاني من القاع مساء السبت، في ظل تفوقه بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتاج ليفربول إلى 12 نقطة فقط أي 4 انتصارات للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

الفوز على واتفورد سيمنح ليفربول الانتصار الـ19 على التوالي بالمسابقة، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز متخطياً الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 بتسجيله 18 انتصاراً متتالياً.

كلوب وكل لاعبي ليفربول يرفضون الحديث عن حسم اللقب، لكن 3 نقاط جديدة مساء السبت، ستقرب الفريق أكثر من حلم طال انتظاره 30 عاماً.

وقال المدافع ترينت ألكسندر أرنولد لموقع ليفربول: "بالتأكيد لقد اقتربنا كثيراً، لكن لدينا 4 مباريات صعبة".

وأضاف: "أي شيء قد يحدث بالدوري الإنجليزي الممتاز، لقد تعلمنا ذلك من مشاركاتنا السابقة، الأمر صعب بالنسبة لنا".

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ويبتعد واتفورد بفارق نقطة واحدة عن آخر مراكز الأمان والتي يحتلها أستون فيلا برصيد 25 نقطة.

وأوضح ترينت ألكسندر أرنولد: "الذهاب إلى واتفورد ليس بالمهمة السهلة، والأندية أدركت ذلك خلال مسار الموسم".

وأشار: "تعلمنا أننا عندما نأتي إلى هنا نواجه مهمة صعبة، سجلنا في آخر دقيقة أمامهم، كانت مباراة مغلقة، بعد تعاقدهم مع مدير فني جديد، سيكون من الصعب إسقاطهم".

ويلتقي مانشستر سيتي الوصيف مع أستون فيلا في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأحد، وبالتالي فإن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث سيقترب خطوة من الوصافة حال فوزه على نوريتش سيتي مساء الجمعة.

لكن المواجهة لن تكون سهلة مطلقاً في ظل المعاناة التي يعيشها نوريتش في صراعه في قاع المسابقة، إذ يحتاج الفريق للخروج بنتيجة إيجابية أمام ليستر لإحياء أمال البقاء.

ويتواصل الصراع على المركز الرابع بجدول الترتيب، بين تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، إذ تفصل 4 نقاط فقط بين تشيلسي صاحب المركز الرابع وتوتنهام السادس.

ويخرج تشيلسي لملاقاة بورنموث يوم السبت، في الوقت الذي يلتقي فيه مانشستر يونايتد مع مضيفه إيفرتون وتوتنهام مع ضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد.

وفي مباريات أخرى السبت يلتقي برايتون مع كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد مع بيرنلي وويستهام يونايتد مع ساوثهامبتون.