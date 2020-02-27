رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 2 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 2 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"
مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
الإنتر ضد لودوجوريتس تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
أرسنال ضد أولمبياكوس تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"
التعاون ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.
النصر ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.