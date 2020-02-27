رياضة | جوميز خارج التشكيل الأساسي للهلال أمام التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز خارج التشكيل الأساسي للهلال أمام التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام التعاون، مساء اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام التعاون:-



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، جان هيونج سون، محمد جعفلي، عبد الله العليان

Advertisements

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، كارلوس أدواردو، أندري كاريلو

خط الهجوم: صالح الشهري

وجاء في قائمة البدلاء كلا من؛ "علي آل البليهي - محمد الواكد - أمير كردي - ناصر الدوسري - نواف العابد - سيباستيان جيوفينكو - بافيتمبي جوميز- عمر خربين".

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس، برصيد 29 نقطة.