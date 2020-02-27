اونلاين | مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس 27 / 2 / 2020 في الدوري الأوروبي، ويأتي على رأسها قمة أرسنال ضد أولمبياكوس، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"

بازل ضد أبويل نيقوسيا، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

جينت ضد روما، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

لاسك لينز ضد الكمار، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

مالمو ضد فولفسبورج، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

إسبانيول ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

بورتو ضد باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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إسطنبول ضد سبورتينج لشبونة، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

بنفيكا ضد شاختار دونيتسك، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ريد بول سالزبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

سيلتيك ضد كوبنهاجن، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الإنتر ضد لودوجوريتس تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

أرسنال ضد أولمبياكوس تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

اشبيلية ضد كلوج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

أياكس ضد خيتافي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.