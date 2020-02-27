الامارات | تمريرات إسلام خان تقود العين لعبور حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن تمريرات إسلام خان تقود العين لعبور حتا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد اللاعب الكازاخستاني إسلام خان، العين للفوز على حتا بثلاثة أهداف دون رد، على استاد حمدان بن راشد، في الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف رصيد "الإعصار" عند 12 نقطة.
وصنع خان الهدفين الأول والثاني بمهارة كبيرة، كما قدم مباراة جيدة، وكاد أن يحرز هدفاً رائعاً لولا تألق حارس حتا درويش بن حبيب، ليحصل العين على ثلاث نقاط مهمة، ويواصل الضغط على شباب الأهلي، بعدما بات الفارق نقطتين، عن المتصدر، "فرسان دبي" الذي سيواجه بني ياس غداً الجمعة.
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