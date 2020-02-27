شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلي للإعلام يطلب عدم إثارة الخلاف أو الفتنة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اهتمامه بكافة ماينشر أو يبث من مواد خاصة بالرياضة بوسائل الإعلام المختلفة إلكترونية أو مطبوعة أو مسموعة أو مرئية ويهيب بها الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس وعدم إثارة الخلاف أو الفتنة الرياضية بين الجمهور.

ويؤكد المجلس أنه من خلال لجان الرصد به يتم متابعة كافة هذه المواد وسيتخذ المجلس إجراءات رادعة تجاه المخالف من هذه الوسائل.