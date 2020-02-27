شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هزيمة الملكي بالأمس تحت أنظار كيكي سيتين. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 تواجد مساء الأمس الأربعاء، كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة في مدرجات ملعب البرنابيو لمتابعة الملكي عن قرب في مواجهته ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

Advertisements وتعرض الملكي لهزيمة موجعة بالنسبه لمشجعيه علي يد النادي الانجليزي بهدفين لهدف واحد علي أرضيه ملعبه. وكشف برنامج الشرينجيتو التلفزيوني الأسباني الشهير بحضور كيكي سيتين ومساعده إيدر سارابيا لمشاهدة مباراة ريال مدريد قبل مواجهتهم المنتظرة خلال أيام. ويشهد ملعب البرنابيو مواجهة قوية تسمي بكلاسيكو الأرض بين الغريمين التقليدين مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الأسباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة الملكي بالأمس تحت أنظار كيكي سيتين. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.