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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شوستر: لا أتوقع لقب أبطال أوروبا سيكون من نصيب اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
صرح الألماني بيرند شوستر بأنه لا يري أن لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيكون من نصيب أي فريق إسباني.
حيث يري أن الفرق الإسبانية سواء برشلونة وريال مدريد وفالنسيا يعانوا من ضعف المستوي، وكان فالنسيا تم اكتساحه برباعية من اتالانتا الإيطالي الأسبوع الماضي، ولكن برشلونة قد تعادل إيجابيًا مع نابولي في إيطاليا مساء الثلاثاء، بينما خسر ريال مدريد علي ملعبه أمام السيتي مساء أمس الأربعاء.
وتحدث شوستر لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية : “الأندية الإسبانية تقدم موسماً ضعيفاً بشكل عام ولا أعتقد أننا سنشاهد نادياً من الدوري الإسباني يحقق لقب دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم”.
وحول المرشح للقب ومشكلة ريال مدريد وأجاب : “لم نكن نؤمن بقدرات بايرن ميونخ منذ فترة ، لكنه الآن يقدم عروضاً قوية جداً ويعتبر من أبرز المرشحين ، بينما مشكلة ريال مدريد أنه يفتقد لرأس حربة منذ رحيل رونالدو”.
وأضاف : “ما حدث مع الريال في دوري الأبطال لن يؤثر في شيء على الكلاسيكو ، هذه مباراة مختلفة برأيي ، الفريقان يعانيان من مشاكل ولكن من يلعب على أرضه لديه ميزة صغيرة”.
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