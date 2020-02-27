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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري أبطال أوروبا يسجل أول إصابة بفيروس كورونا. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
أعلنت وزارة الصحة الأسبانية عن إصابة صحفي أسباني بفيروس كورونا خلال تواجده في إيطاليا الأسبوع الماضي لتغطية مواجهة فالنسيا وأتلانتا ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت ماركا الأسبانية أن الوزارة أوضحت إن الصحفي المصاب بالفيروس يبلغ من العمر 44 عاماً، وكان ضمن البعثة المرافقة لفريق الخفافيش لتغطية أحداث المواجهة بين فالنسيا وأتلاتنا، والتي إنتهت بفوز النادي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وكانت السلطات الإيطالية قامت مؤخراً بتأجيل العديد من المباريات في الكالتشيو نتيجة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.
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