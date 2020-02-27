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إنبي يهزم نادي مصر بثنائية ودياً

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق انبي على نظيره نادي مصر بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن تحضيرات الفريق البترولي لاستعدادات الدور الثاني من مسابقة ، أحرز ثنائية إنبي على فوزى ومحمد شريف.

وحرص مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد على مؤازرة الفريق الأول في مباراته الودية مع إف سي مصر والتى أقيمت عصر اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن استعدادات الفريق البترولى لخوض منافسات الدور الثانى من بطولة الدوري.

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