مران الزمالك.. عودة ثلاثي الفريق.. وكارتيرون يُعلن القائمة لمواجهة الترجي.. غياب عواد وأوباما وتواجد شيكابالا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته لخوض مواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خلال المران على الاهتمام ببعض الجوانب الخططية والفنية في تدريب اليوم لتطبيقها في مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي غدًا الجمعة، بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب محمد عواد عن حسابات المشاركة، إلى جانب تواجد جنش العائد حديثًا من الإصابة، فيما استبعد كارتيرون كريم بامبو بسبب إقامة حفل زفافه اليوم، بجانب غياب يوسف أوباما لأسباب فنية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



كما غاب أيضًا محمد عبد الغني بسبب الإصابة، إلى جانب عمر السعيد، والاكتفاء بالثنائي مصطفى محمد وكاسونجو في الهجوم.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الترجي كالتالي:

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعه- محمد عبد الشافي

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خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي- محمد حسن – أحمد زيزو- محمد عنتر – محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مصطفي محمد – كاسونجو.

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره الترجي على ستاد القاهرة في تمام الساعة السادسة من مساء غد الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته لخوض مواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خلال المران على الاهتمام ببعض الجوانب الخططية والفنية في تدريب اليوم لتطبيقها في مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

وشهد مران اليوم، الذي أقيم على ملعب نادي الزمالك، انتظام ثلاثي الفريق محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، بعدما تأكد الجهاز الفني من جاهزية الثلاثي للمشاركة عقب تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي عانى منها.

كما أدى يوسف أوباما، لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الزمالك، بينما حصل كريم بامبو على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية، بسبب إقامة حفل زفافه مساء اليوم الخميس.

وفي نفس الوقت لم يشارك محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، في التدريبات بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الضامة ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.