قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ضربة موجعة جديدة لصن داونز

كتب: ضياء السقا

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس صن داونز الأساسي، الأوغندي دينيس أونيانجو، في مباراة الأهلي المرتقبة، والمقرر لها السبت، في ذهاب دور الثمانية، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي، صن داونز، في السادسة مساء السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

وألمح بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن داونز، في تصريحات لصحيفة "سويتان لايف" الجنوب إفريقية، لإمكانية غياب الحارس بسبب الإصابة، وقال: "أونيانجو لا يزال يعاني من إصابة فى أوتار الركبة، لم يتمكن من المشاركة فى المران الأول للفريق أمس الأول، الثلاثاء، لكنه أجرى بعض التدريبات الخفيفة في اليوم الثاني".

وأضاف مدرب صن داونز: "هناك محاولات لتجهيز أونيانجو للمشاركة فى مباراة الأهلى، الساعات المقبلة ستكشف عما إذا كان الحارس سيتعافى تماماً من الإصابة أم لا".

وفي وقت سابق، أعلن الموقع الرسمي لصن دوانز الجنوب إفريقي، عن خضوع جناحه الأيمن ابيلو مورينا، لعملية جراحية، بعد إصابته المروعة، خلال مواجهة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 الأول، من كأس جنوب إفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الجنوب إفريقي، إن اللاعب تعرض لكسر وتمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

ووفقًا لتقارير إعلامية في جنوب أفريقيا، فإن اللاعب سيغيب عن صنداونز لعدة أشهر بسبب الإصابة، وقد يمتد غيابه حتى نهاية الموسم.

وحاول مورينا إبعاد كرة عرضية لسوبر سبورت في الدقيقة 69 من المباراة لكنه سقط بشكل خاطيء، مما أدى إلى إلتواء شديد في كاحل القدم.

ويعد مورينا من بين أكثر لاعبي صنداونز صناعة للأهداف خلال الموسم الجاري، بعدما صنع ثمانية أهداف للفريق في جميع البطولات.

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على الجانب الأخر، تلقى النادي الأهلي، أنباءً سيئة، بعد إصابة نجمه وليد سليمان، وعدم جاهزية رمضان صبحي، قبل أيام قليلة من مواجهة صن داونز.

وتعرض سليمان لإصابة في الظهر إثر تدخل عنيف مع زميله محمود وحيد خلال تدريبات الفريق.

وبحسب "سوبر كورة"، اطمأن الجهاز الطبي لفريق الأهلي، على سلامة وليد سليمان وجاهزيته للمباراة ما دفع المدير الفني لمطالبة اللاعبين بضرورة الحفاظ علي سلامتهم خلال اللقاء.

وفي سياق متصل، تأكد غياب رمضان صبحي عن المباراة المرتقبة أمام صن داونز، بسبب عدم جاهزيته.

وبحسب "سوبر كورة"، فإن رمضان شارك في التدريبات الجماعية بالأمس بفقرة الجري حول الملعب فقط، إلا أنه لم يستطع المشاركة بعمليات الإحماء والاطالات التي خضع لها اللاعبين، ليتأكد عدم جاهزيته للمباراة المقبلة.

ولم يتعافي صبحي بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها قبل شهرين ونصف وهو الأمر الذي دفع المدرب السويسري رينيه فايلر لإخراجه من حساباته نهائيا خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

وقررت اللجنة أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وبتلك العقوبات يكون الزمالك قد خسر 6 نقاط من رصيده، 3 نقاط خاصة بالمباراة، للهزيمة بعد الانسحاب، و3 نقاط عقوبة على الانسحاب.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة، بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.