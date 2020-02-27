اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إعادة مباراة سوبر الأهلي والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar

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نفى مسئولو باتحاد الكرة ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بشأن أحقية النادي الأهلي في طلب إعادة مباراة السوبر أمام فريق الزمالك بسبب عدم تطبيق تقنية الفيديو في المباراة على الرغم من إعلان مسئولي الجبلاية تطبيقها، مؤكداً على أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

 

وتابع المصدر بأن المباراة أقيمت بتقنية الفيديو وبطاقم تحكيم كرواتي، وأن ما أُشيع بشأن إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو ليس له أي أساس من الصحة، مشيراً بأن اتحاد الكرة قام بتفريغ 16 كاميرا الخاصة بتقنية الفيديو في المباراة، بالإضافة إلى إنه تم الحصول على سيديهات للمباراة قبل إعلان عقوبات مباراة السوبر.

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