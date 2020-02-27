شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا و النمسا يحتلان صدارة منافسات السباحة "رجال" بكأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت منذ قليل منافسات السباحة للدور قبل النهائي رجال لكأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس . ‏

وتصدر البريطانى برادلى ستون منافسات المجموعة الاولى بمجموع نقاط 311 ، فيما جاء فى المركز الثاني الصينى جيهاو هان بمجموع نقاط 307 ، كما احتل الكورى ونجات جون المركز الثالث بمجموع نقاط306.

وجاء شريف نظير لاعب المنتخب الوطني فى المركز الخامس عشر بمجموع نقاط293 ، واحتل على الدين شريف المركز الخامس و العشرين بمجموع نقاط 286.

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وفى المجموعة الثانية تصدر النمساوى جوستاف جوستينو المركز الأول بمجموع نقاط304 ، فيما جاء فى الايطالى جورجيو مالان المركز الثاني بمجموع نقاط302 ، كما احتل المركز الثالث الاكوادورى اندريس توريس بمجموع نقاط 302.

وجاء شريف رشاد لاعب المنتخب الوطني فى المركز الثانى عشر بمجموع نقاط 298 ، واحتل مهند شعبان المركز الثالث عشر بمجموع نقاط298.

وفى المجموعة الثالثة تصدر البريطانى مايلس بلاج المركز الأول بمجموع نقاط 311، فيما جاء فى المركز الثاني المجرى بنسى كردوس بمجموع نقاط 305، كما احتل المركز الثالث المصرى أحمد أسامة الجندى بمجموع نقاط305 ، بينما جاء إسلام حامد فى المركز الثانى عشر بمجموع نقاط 296.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏