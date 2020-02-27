إنجاز تاريخي للفروسية المصرية.. محمد زيادة يفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق محمد طاهر زيادة فارس منتخب مصر للفروسية انجاز تاريخي ، بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى "كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويصنف هذا الكأس كأعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية والتي تسمى بطولة الخمس نجوم في انجاز تاريخي للفروسية المصرية التي نجحت في تحقيق انجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بهذا الانجاز الكبير الذي تحقق وسط مشاركة أفضل فرسان العالم في أقوى البطولات.

وقال الفارس محمد زيادة، إن الإنجاز الذى حققه جاء نتيجة الإعداد الجيد والدعم المتواصل من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بكثب خطط الإعداد لكافة المنتخبات الوطنية فى الألعاب المختلفة للتأهل للأوليمبياد.

قدم الفارس الشكر للوزير على دعمه المستمر لكافة الألعاب بصفة عامة ولرياضة الفروسية بصفة خاصة ، كما تقدم بالشكر للمهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية على المساندة الكبيرة لكافة الأبطال ، وشكر خاص للجامعة التى يدرس فيها على دعمهم المتواصل ، والتسهيلات التى تسمح له بالمشاركة فى كافة المنافسات والتظاهرات الدولية والقارية ، وتشجيعه على ممارسة الرياضة.