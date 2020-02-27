شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى: لقاء الزمالك غداً يختلف عن السوبر.. والأبيض له وزن إفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي تراوري مدرب الترجي التونسي إن مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، على ستاد القاهرة الدولى، فى السادسة من مساء غداً، الجمعة، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، تختلف عن المواجهة التى جمعت الفريقان فى كأس السوبر الإفريقى.

ونفى المدرب المساعد صدور أي تصريحات من الجهاز الفني للترجي يقلل من حجم الزمالك بعد قرعة دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا، وأوضح أن المنافس فريق محترم وله ثقله في القارة السمراء، ومشددا إن المباراة غدا تختلف عن لقاء السوبر ولاعبو الترجي سيسعون للتعويض بعد خسارة السوبر من الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال قبل خوض لقاء العودة في رداس لتجعل مهمة الفريق أسهل.

وأضاف أنه ستكون هناك رد فعل إيجابي لفريقه في مواجهة الغد أمام الزمالك، موضحا أن المباريات دائما ما تشهد أخطاء والفريق حرص على علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة السوبر لعدم تكرارها وشدد على أن فريقه يحتاج للتركيز في مباراة الغد، مضيفا أن الترجي يدرك ما يريده من مباراة الغد ويتوقع أن يكون هناك رد فعل قوي للاعبين في اللقاء بعد خسارة لقب السوبر أمام الزمالك.

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وشدد تراوري:" مواجهتي دوري الأبطال يختلفان عن لقاء السوبر، لأن الزمالك سجل هدف مبكر في لقاء السوبر وهو ما ساعده على الدخول في المباراة واكتساب الثقة، ولكن في دوري الأبطال هناك مباراتين في القاهرة ورادس"، وأوضح أن الغيابات الموجودة في صفوف الفريق مؤثرة ولكن الجهاز الفني سيتعامل باللاعبين المتواجدين في القائمة، وأشار المدرب إلى أن الزمالك فريق كبير ولديه وزن في أفريقيا، وأضاف أن الجهاز الفني أعد اللاعبين نفسيا وفنيا للمباراة بعد علاج أخطاء السوبر، وشدد على أن لقب دوري الأبطال هدف الترجي في الموسم الحالي.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.