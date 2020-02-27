شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لعبة المهارة.. كوبرى من الونش لـ"طارق حامد" فى آخر مران للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الزمالك، جزء من التدريبات ترفيهيًا بتمرير الكرة مع تواجد لاعب أو إثنين في المنتصف بدائرة صغيرة هدفها زيادة نسبة دقة التمريرات القصيرة والسريعة وهي لعبة ترفيهية يحرص لاعبو الزمالك على أدائها على هامش تدريبات الفريق والتي شهدت لقطة مهارية من جانب محمود حمدى الونش مدافع الفريق بتمرير الكرة بين قدمى طارق حامد لاعب وسط الفريق.

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وأنهى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، الخميس، استعداداته لمواجهة الترجى التونسى، في المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء وتغيب كريم بامبو، لاعب الزمالك، عن المران الأخير لفريقه نظرا لحصوله على إجازة بسبب حفل زفافه الذى سيقام مساء اليوم، الخميس، فى أحد فنادق مدينة نصر وشارك كريم بامبو مع الزمالك فى 6 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مع الأبيض، أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على استاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.