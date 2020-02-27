الامارات | كورونا تصل إلى لاعبي كرة القدم.. تسجيل أول حالة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تصل إلى لاعبي كرة القدم.. تسجيل أول حالة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رسمياً اليوم الخميس أول أصابة للاعبي كرة قدم في العالم بفيروس كورونا المستجد وكان في الدولة الأكثر تأثراً في اوروبا بالفيروس وهي إيطاليا، حيث ذكرت صحيفة “لا نازينو” الإيطالية تسجيل أول إصابة في صفوف لاعبي كرة القدم المحترفين.

وكانت إيطاليا قد سجلت حالات كثيرة أصيبت بالفيروس الجديد تسبب في تأجيل عدد من مباريات الدوري الإيطالي الأول، وتعطلت الحياة تماماً في العديد من المناطق المتضررة، وذكرت الصحيفة الإيطالية، ان اللاعب الذي أصيب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 22 عاما ويلعب في صفوف نادي "بيانيسي" أحد فرق دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا.

وأضافت: “ان حرارة اللاعب بالارتفاع مساء السبت الماضي عشية مباراة فريقه أمام مضيفه "يوفنتوس بي”، وأظهرت الفحوص الطبية إصابته بفيروس "كورونا" وتم الحجر على اللاعب في مشفى للأمراض المعدية، وحالته حاليا مستقرة.

Advertisements

وتسبب هذا الوضع الصعب في إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا، من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى، وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء، بدون جماهير