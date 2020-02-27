شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الترجي بالملاعب المصرية: تتويجان وسجل خال من الانتصارات على أصحاب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل الفريق الأول لكرة القدم نادي الترجي التونسي ضيفًا على نظيره الزمالك مساء غدٍ الجمعة، بملعب القاهرة الدولي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الزمالك نجح في تحقيق لقب السوبر الأفريقي قبل أيام قليلة على حساب الترجي التونسي بالدوحة والفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن خلال نظرة في دفتر أحوال مواجهات الفريقين على المستوى الأفريقي، فقد تقابلا في 7 مباريات سابقة وحقق الزمالك الفوز في 3 منها وخسر في مرة وحيدة وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات أخرى.

وعلى مدار 17 مباراة أفريقية للترجي أمام الأندية المصرية داخل مصر، لم يتذوق الفريق التونسي طعم الفوز قط، حيث خسر في 7 مناسبات بواقع 4 أمام الأهلي وواحدة أمام كل من الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وتعادل في 10 مباريات.

ومن مفارقات زيارات الترجي لمصر على المستوى الأفريقي أن أول 5 مباريات له أمام الأندية المصرية بملعبها كان التعادل السلبي هو المسيطير عليهم جميعًا، فتعادل أمام الترسانة بالقاهرة سلبيًا في عام 1987، ثم أمام الأهلي في 1990 والزمالك في 1994 والاسماعيلي في 1995 والأهلي من جديد في 2001، إلى أن جاء الزمالك في لقاء القاهرة بالجولة الختامية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا 2002 واستطاع تدوين أول انتصار مصري داخل مصر على حساب الترجي، بل كان أيضًا أول هدف لأندية مصر بالقاهرة في شباك الترجي، حيث سجله المدافع مدحت عبدالهادي بضربة رأس شهيرة في مرمى الحارس الإيفواري جان جاك تيزيه.

وتعتبر الخسارة بنتيجة 3/0 هي الأثقل للترجي أمام أندية مصر بملعبها، وذلك أمام الأهلي في مناسبتين عامي 2007 و2015.

في الوقت نفسه، شهدت زيارات الترجي لمصر بدون مواجهة فريق مصري مفاجاّت وتتويجين ثمينين في تاريخه، وبالتحديد على ملعب الأسكندرية، حيث حقق السوبر الأفريقي للمرة الوحيدة في تاريخه عام 1944 بالإسكندرية على حساب موتيما بمبي بطل زائير بثلاثية نظيفة، وعلى الملعب ذاته في 2017 حقق لقب البطولة العربية في مواجهة الفيصلي الأردني.

ونستعرض في السطور التالية نتائج الترجي أمام الأندية المصرية على المستوى الأفريقي في المباريات التي استضافتها مصر.

الترسانة × الترجي 0/0 «أبطال الكؤوس 1987»

الأهلي × الترجي 0/0 «أبطال الدوري 1990»

الزمالك × الترجي 0/0 «أبطال الدوري 1994»

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الإسماعيلي × الترجي 0/0 «أبطال الدوري 1995»

الأهلي ×الترجي 0/0 ..«دوري الأبطال 2001».

الزمالك × الترجي 1/0 «دوري الأبطال 2002»

الإسماعيلي × الترجي 3/1 «دوري الأبطال 2003»

الزمالك × الترجي 1/1 «دوري الأبطال 2005»

الاتحاد × الترجي 1/0 «الكونفدرالية 2006»

الأهلي × الترجي 3/0 «دوري الأبطال 2007»

الأهلي × الترجي 2/1 «دوري الأبطال 2010»

الأهلي × الترجي 1/1 «دوري الأبطال 2011»

الأهلي × الترجي 1/1 «دوري الأبطال 2012»

الأهلي × الترجي 3/0 «الكونفدرالية 2015»

الأهلي × الترجي 2/2 «دوري الأبطال 2017»

الأهلي × الترجي 0/0 «دوري الأبطال 2018»

الأهلي × الترجي 3/1 «دوري الأبطال 2018»