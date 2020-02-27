شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لربع نهائي دوري الأبطال: الزمالك والترجي التونسي بالزي الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك مع ضيفه الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الـ8 «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي.

ويخوض الزمالك المباراة مرتديا الزي الأبيض وحارس المرمى بالزي الأخضر، فيا يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر ويرتدي حارسه الزي الأخضر.

حضر الاجتماع أحمد زاهر، المدير الإداري، ونبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة، ممثلين عن نادي الزمالك.