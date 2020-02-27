شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي»: تذاكر مباراة الزمالك والترجي التونسي على وشك النفاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن موقع «تذكرتي»، المسؤول عن بيع تذاكر مباراة الزمالك والترجي التونسي، والأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد القاهرة، عن نفاد التذاكر المخصصة لمباراة الأهلي، وأن تذاكر مباراة الزمالك على وشك النفاد.

وبحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية للموقع، تؤكد شركة تذكرتي على أن موقعها يعمل حاليا بشكل طبيعي، ولا يوجد أي عائق في عملية حجز التذاكر من قبل الجماهير، في الوقت الذي تم تسليم تذاكر مباراة الزمالك لـ15 ألف مشجع حتى اللحظة.