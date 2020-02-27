فيفا يطالب الأندية الاسبانية بإلغاء التعاقدات الإستثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

أفادت صحيفة ماركا أن ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​، فيفا، طلب من الاتحاد الإسباني بإلغاء التعاقدات بين الأندية بعد انتهاء فترات سوق الانتقالات الرسمية والمعتمدة دون أي استثناءات، وجاء ذلك بعدما قام برشلونة بالتعاقد مع مهاجم ليجانيس، مارتن برايثوايت، قادمًا من صفوف ليجانيس مقابل 18 مليون يورو لتعويض إصابة، عثمان ديمبلي، الطويلة والتي تستمر لمدة 6 أشهر.



وتسمح لائحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لأنديتها في درجاتها المختلفة بالتعاقد خارج فترة الانتقال الرسمية ولكن في حالة إصابة أحد لاعبيها وتمتد فترة غيابه 6 أشهر وهو ما تنطبق عليه حالة برشلونة وديمبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها فيفا من الاتحاد الإسباني هذا الأمر، حيث سبق وطلبه في عام 2016 ولكن تم رفض الأمر من إسبانيا.