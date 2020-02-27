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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة إيقاف فينيسيوس بسبب تصريحاته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، حقيقة تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، لعقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب تصريحاته.
وكان فينيسيوس قد قال عقب خسارة الميرينجي أمام مانشستر سيتي (2-1)، أمس، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال: "الحكام يأتون هنا ويتعمدون اتخاذ قرارات ضدنا.. الأمر دائما كذلك".
وذكرت بعض التقارير، أن فينيسيوس مهدد بالإيقاف عن مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي، عقب هجومه على الحكام.
لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيتجاهل تصريحات فينيسيوس، ولن يوقع على اللاعب أي عقوبة.
وأشارت إلى أن مسؤولي "يويفا" يدركون أن كلمات فينيسيوس، جاءت بعد مباراة شابها بعض التوتر.
وشارك البرازيلي الشاب أساسيًا في مباراة الأمس، وصنع هدف ريال مدريد الوحيد لزميله إيسكو.
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