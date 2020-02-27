شكرا لقرائتكم الأهلي لـ الجبلاية: نفذنا العقوبات رغم رفضنا للقرارات وسنتجه للمحكمة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو الأهلي موقفهم من تأكيد إتحاد الكرة أن النادي نفذ عقوبات لجنة الانضباط رغم بيانه الرسمي بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مؤكدأ أنها خطوة فى طريق التصعيد للمحكمة الدولية .

وفسر مسئولو الجبلاية حديثهم بأن الاهلي استبعد اللاعبين الموقوفين من جانب لجنة الانضباط من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك وهم كهربا وياسر ابراهيم وأجاي ، بعدما تأكدوا من أن اللجنة اتخذت العقوبات بناء على شريط المباراة الأصلي والسيديهات الخاصة بهيئة أبو ظبي للإعلام وكاميرات تقنية الفيديو وعددها 16 كاميرا .

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مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أكد أن اللجوء للجنة التظلمات ليس معناه قبول العقوبات والاعتراف بها مؤكدين أن ما حدث يعد اجراء أولى قبل تصعيد شكوى النادي للمحكمة الرياضية الدولية حيث تم التأكد أنه لا يجوز التصعيد قبل التظلم ضد العقوبة وهو ما فعله النادي لتأمين خطواته التالية.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المحلي والتي أقيمت في الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح، جاء ذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث انها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.