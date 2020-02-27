شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك مرحبا ببعثة الترجى: جماهير تونس ستدخل استاد القاهرة دون تذاكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بوفد الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، وذلك على هامش الدعوة المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لمسؤولي بطل تونس، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقان، على ستاد القاهرة الدولى، فى السادسة من مساء غداً، الجمعة، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ورحب مرتضى منصور بوفد نادي الترجى التونسى المكون من حمدي المؤدب رئيس النادي، والأعضاء منصف بن يحيى ومنذر يدعس، وخالد الفراتي وحميدة كشك ولحمي عمارا وأكد رئيس نادى الزمالك فى جلسته مع وفد بطل تونس على قوة العلاقات المصرية التونسية بين الشعبين، مشيرا إلى إعطائه أوامر بدخول كافة جماهير الترجي إلى الملعب بدون تذاكر.



وفد الترجى

وأضاف منصور فى تصريحات لموقع النادى الرسمى: "أرحب ببعثة الترجي التونسي في مصر، وبجماهير تونس في بلدهم الثاني والشعب التونسي شعب عظيم.. وفرجاني ساسي لاعب الفريق مثال للسفير المثالي لتونس في مصر، ويحظى بحب الجميع.. والمباراة ستكون بين الأشقاء في مصر وتونس، ونتمنى أن تخرج في أفضل مظهر بين الفريقين".

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وأنهى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، الخميس، استعداداته لمواجهة الترجى التونسى والتى ستشهد حضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء وتغيب كريم بامبو، لاعب الزمالك، عن المران الأخير لفريقه نظرا لحصوله على إجازة بسبب حفل زفافه الذى سيقام مساء اليوم، الخميس، فى أحد فنادق مدينة نصر وشارك كريم بامبو مع الزمالك فى 6 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مع الأبيض، أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.