شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الأهلى نفذ عقوبات لجنة الانضباط رغم بيانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن النادى الأهلى نفذ عقوبات لجنة الانضباط رغم بيانه الرسمى بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وأكد مسئولو الجبلاية حديثهم أن الأهلى استبعد اللاعبين الموقوفين من جانب لجنة الانضباط من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك وهم كهربا وياسر إبراهيم وأجايى، بعدما تأكدوا من أن اللجنة اتخذت العقوبات بناء على شريط المباراة الأصلى والسيديهات الخاصة بهيئة أبو ظبى للإعلام وكاميرات تقنية الفيديو وعددها 16 كاميرا.

وكشف مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية قانونية بنسبة 100%، وأنه لا يشترط أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية قبل اعتمادها.

Advertisements

أوضح مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، أن ما يقال حول بطلان لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية غير صحيح على الإطلاق، مشددين على أن اللائحة الوحيدة التى يجب الرجوع فيها للجمعية العمومية هى لائحة النظام الأساسى.

تابع مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط تم نشرها على الموقع الرسمى لاتحاد الكرة يوم 20 سبتمبر الماضى أى قبل انطلاق الدورى العام بيوم واحد، كما تم تسليمها لمسئولى الأهلى بمجرد طلبها.