شكرا لقرائتكم مصدر: كارتيرون رفض تدريب الأهلي السعودي لاستكمال مشواره مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مقربة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لالزمالك، تمسكه باستكمال مشواره مع الفريق الأبيض والاعتذار عن العروض التي تلقاها وأبرزها من الأهلي السعودي خلال الأيام الماضية.

أكد المصدر أن كارتيرون يرفض إنهاء عقده مع الزمالك، خاصة بعد النجاحات التي حققها مع أبناء ميت عقبة وتحقيق لقبي السوبر المصري والإفريقي في أسبوع واحد، رغم البداية غير الموفقة للفرنسي مع الفريق الأبيض.

شدد المصدر على أن كارتيرون تلقى عروضا سعودية ودخل في مفاوضات مع الفريق ، لخلافة السويسري كريستيان جروس، ولكن المفاوضات توقفت بسبب رغبته في الاستمرار مع الزمالك.

وفجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة كبرى بأن إدارة نادى الأهلى السعودى قررت إيقاف المفاوضات مع الفرنسى باتريس كارتيرون ، بعدما كان قريباً من خلافة السويسرى كريستيان جروس فى تدريب الأهلى خلال الفترة القادمة.

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وكشفت صحيفة "الوطن" السعودية، أن إدارة الأهلى السعودى دخلت فى مفاوضات مع باتريس كارتيرون لتدريب "الراقي" خلال الفترة المقبلة، قبل أن تقرر الإدارة إلغاء الاتفاق المبدئى الذى اتفق عليه الطرفان، ليتولى المدرب قيادة الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى.

وأكدت الصحيفة: "كانت مفاوضات الأهلى السعودى مع المدرب الصربى فلادان ميلوفيتش فى طريق شبه مسدود بسب الشروط التى وضعها الأخير، إلا أن مفاوضات اللحظات الأخيرة قربت وجهات النظر بين الطرفين، مما أدى إلى الاعتذار للمدرب الفرنسى الذى يرتبط حالياً بعقد مع الزمالك المصرى منذ ديسمبر الماضي، وكان خيارا ثانيا للأهلاويين".

ونجح باتريس كارتيرون فى قيادة الزمالك للحصول على بطولتى كأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المصرى على حساب ناديا الترجى التونسى والأهلى الشهر الحالى.

ويستعد كارتيرون لقيادة الزمالك ضد الترجى التونسى غدا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.