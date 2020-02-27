شكرا لقرائتكم فيفا يطالب الاتحاد الإسبانى بإلغاء قانون الاستبدال وقيد اللاعبين خارج فترات الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب الاتحاد الإسبانى بضرورة إلغاء القانون الذى يسمح بالاستبدال وقيد اللاعبين خارج فترات الانتقالات الرسمية والتي تكون مرتين سنويًا الأولى في يناير والثانية في الصيف حتى لا يكون الدورى الإسبانى شاذا عن كل دوريات العالم.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الفيفا خاطب الاتحاد الإسبانى بعدما قام برشلونة بتفعيل بند الاستبدال والذى مكنه من التعاقد مع برايتوايث من ليجانيس عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، وقيده في قائمة الفريق بدلا من المصاب عثمان ديمبلى الذى سيغيب لنهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن الفيفا أكد على أن الاستثناء الوحيد للقيد خارج فترة الانتقالات تكون للاعبين غير المرتبطين بعقود مع أي أندية ويحق لهم الانتقال المجانى، وبخلاف ذلك لا يوافق الفيفا على انتقال أي لاعب مقيد في نادى خارج فترة الانتقالات الرسمية، وهو ما دفع مسئولي الاتحاد الدولى لمطالبة إسبانيا بحذف هذا البند من لائحة الليجا لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

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في الوقت نفسه، كشفت ماركا ان الاتحاد الإسبانى يرفض الموافقة على مطالب الفيفا حيث أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسبانى أنه على استعداد لمناقشة تلك القضية وتوضيح كل أبعادها لكنه لا يوافق على إلغاء بند الاستبدال.

وكان خافيير أجيري المدير الفني لفريق ليجانيس كشف عن استيائه من رحيل برايتوايث إلى برشلونة عقب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية مؤكدًا أن هذا الأمر أضر بفريقه في المسابقات التي ينافس فيها لعدم التعاقد مع بديل للمهاجم الدنماركي.

وانتقل برايتوايث إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو في فبراير الجارى وقيده النادى الكتالونى في قائمته بدلا من عثمان ديمبلى الذى سيغيب لنهاية الموسم للإصابة.