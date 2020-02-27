شكرا لقرائتكم شركة تذكرتى: لا صحة لتعطل السيستم ولكن ضغط من الجماهير لحجز التذاكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى، حقيقة تعطل السيستم الخاص بنظام تذكرتى لحجز التذاكر وعمل بطاقة المشجع Fan Id، مؤكدين أن السيستم يعمل بصورته الطبيعية ولكن الضغط المتواجد عليه بعد موافقة الجهات الأمنية على طبع 30 ألف تذكرة لمباراة الزمالك أمام الترجى التونسى و30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وصن داونز بدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى طرح تذاكر لحفلات غنائية داخل مصر تسبب فى ضغط فقط على السيستم دون اَى تعطل.

ونفدت تذاكر الأهلى بالكامل قبل المباراة بـ 72 ساعة المقرر لها السبت وأيضا بيع 25 ألف تذكرة من مباراة الزمالك والترجى.

وتوكد شركة تذكرتى لجميع مستخدمى النظام أنها تعمل على تسهيل مهمة الراغبين فى الحصول على التذاكر واستخراج الـFan id وتحديث برامجها أولا بأول.

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كان نادى الزمالك قد أعلن عبر موقعه الرسمي، أن شركة تذكرتى تطرح تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام الترجى فى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة، للحجز على موقعها الإلكترونى وتعلن عن منافذ استلام التذاكر والـ FAN ID ومواعيد فتح وغلق البوابات.

وكان الحكم اللاتيفى قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما فى حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.