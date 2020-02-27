تفاصيل اجتماع وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد

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جدة - عمرو شويل عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعا مع حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، وممثلي التليفزيون المصري ، وشركة بريزنتيشن لمناقشة البث الفضائي وحقوق البث لبطولة كأس العالم لليد 2021، مع أعضاء من شركة صاحبة حقوق البث للبطولة.



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تناول اللقاء مناقشات حول حقوق البث، والتكاليف الخاصة بحصول مصر علي حقوق البث الأرضي والفضائي لمباريات البطولة.

أعرب صبحي عن تفاؤله بالخطوات التي تتم من أجل التحضير لإستضافة بطولة كأس العالم لليد، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق الدائم بين جميع الأطراف المعنية من أجل إقامة البطولة بما يليق بإسم مصر وعلي مستوي عالمي.

كما وجه الشكر للدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد علي إقامة إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي في مصر لأول مرة والذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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مضيفاً أن إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لليد هو حدث هام ومختلف تماما عن باقي البطولات، خاصة وأن هذه النسخة تعتبر اول نسخة من كأس العالم يشارك فيها 32 منتخبا.

فيما تقدم الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد بالشكر علي استضافة الإجتماع، مثنيا علي التنسيق الدائم بين وزارة الشباب والرياضة والإتحادين المصري والدولى لكرة اليد من أجل إنجاح إقامة بطولة كأس العالم لليد.

ومن جانبها اوضحت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون المصري، أن التليفزيون المصري بصدد توفير ٤ سيارات للبث بتقنية ال 4k، كما إنه من المقرر أن يتم عمل بروفات بصفة دورية في الاستادات التي ستقام عليها البطولة، كما تعهدت بتوفير أفضل الخدمات ذات التقنية والجودة العالية من أجل تقديم افضل متابعة للبطولة للجمهور المصري والدولي.

حضر اللقاء المهندس هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، المهندس حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لليد 2021، الدكتور احمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن، كمال الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة بوزارة المالية،المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة.