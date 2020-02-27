شكرا لقرائتكم مران الأهلى متاح أول 15 دقيقة بأمر الاتحاد الأفريقي قبل موقعة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسمح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران الرئيسى للفريق؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقى فى بطولة دورى الأبطال.

ويؤدى الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقى المنظمة لبطولة دورى الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل، ويواصل رينيه فايلر المدير الفنى عقد جلساته مع لاعبى الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأكد فايلر للاعبى الأهلى أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفنى هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق فى كل مباراة.

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وبعيداً عما سبق، بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية خلال الساعات الماضية للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز فيها الأبيض بركلات الجزاء وجرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي، وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التى جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم فى أوقات مختلفة.

وتضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التى تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة فى المواقف المتشابهة، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل فى الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية.