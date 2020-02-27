شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الترجى التونسى في بطولة أفريقيا بالزى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى الزمالك في السادسة مساء غد الجمعة فريق الترجى التونسى، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بالزى الجديد عن الموسم الجارى بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن القميص الجديد للفريق قام اللاعبين بإجراء قياساته وتم الانتهاء من قمصان كل لاعب ليصبح الفريق جاهزا للظهور بذلك الزى الجديد أمام الترجى الذى كشف نفس المصدر أن القميص جاء "سادة" بخطين حُمر المعروف بهم الفارس الأبيض مع وجود تلك الخطوط فى منتصف القميص دون وجودها فى "الأكتاف" مثلما كان فى القميص الذى يلعب به الفريق طوال الفترة الماضية.

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وعن موعد ظهور الفريق بالقميص الجديد قال المصدر إنه من المنتظر أن يكون أول ظهور أمام الترجى التونسى حسب رؤية إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور والذى حرص على إنهاء كافة الأمور المختلفة بالزى الجديد للفريق الذى أشاد اللاعبين بجودته، وسبق وفاز الزمالك على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.