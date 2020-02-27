شكرا لقرائتكم أرباح ليفربول تصل إلى 42 مليون إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أرباحا قبل الضرائب بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني. وزادت دورة رأس مال ليفربول بقيمة 78 مليون إسترليني لتبلغ 533 مليون في الوقت الذي زادت فيه عائدات النادي من الحقوق الإعلامية بقيمة 41 مليون إسترليني لتصل إلى 261 مليون. وأنفق ليفربول 223 مليون إسترليني على دعم صفوفه بلاعبين أمثال أليسون وفابينيو ونابي كيتا وشيردان شاكيري في العام المالي المنصرم. كما باع ليفربول عدداً من لاعبيه في مقدمتهم داني إنجز ودومينيك سولانكي.

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