شكرا لقرائتكم يوفنتوس يسقط أمام ليون بهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق ليون الفرنسي، خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 لفريق ليون.

ويلتقي الفريقان يوم 17 من مارس المقبل، في ملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة تورينو الإيطالي في إياب دور الستة عشر.