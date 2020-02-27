ليستر يأمل بطي صفحة النتائج المخيبة

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يأمل ليستر سيتي بطي صفحة النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة والعودة إلى سكة الانتصارات التي افتقدها في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه نوريتش سيتي عندما يلتقيان الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

ومني ليستر (الثالث برصيد 50 نقطة) بخسارتين وخرج بتعادلين وفوز واحد في اخر خمس مباريات ما وسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 29 نقطة، ولسبع نقاط مع مانشستر سيتي الثاني.

وتزامن تراجع نتائج ليستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، مع اصابة مهاجمه جايمي فاردي (33 عاما) متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ نجم ارسنال برصيد 17 هدفا، ثم صيامه عن التهديف في اخر 7 مباريات في مختلف المسابقات علما بانه زار الشباك للمرة الاخيرة في المباراة التي خسرها فريقه امام مانشستر سيتي 1-3 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019.

بيد ان مدربه الايرلندي الشمالي براندن رودجرز اكد ثقته بهدافه عشية المباراة ضد نوريتش بقوله "ليس لدي أدنى شك في أنه (فاردي) سيسجل الأهداف مجددا، هي مسألة وقت وعلينا ان لا نضغط عليه هو يعرف ان تلك هي وظيفته".

واضاف "انظروا إلى روبرتو فيرمينو (البرازيلي) في ليفربول (...) لقد سجل عشرة أهداف، لكن انظروا إلى مدى تأثيره وما يعطيه للاعبين الآخرين، مع جايمي، عندما لا يسجل، فإنه يخلق مساحة للآخرين، ويصنع الفرص".

ويشتد الصراع على المركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة رسميا لدوري أبطال أوروبا بين خمسة فرق لا يفصل بينها غير خمس نقاط.

ويحتل تشلسي حاليا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وهو يحل السبت ضيفا على بورنموث، بعد خسارة في دوري الأبطال أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي، جعلت امكانية متابعة مشواره في المسابقة القارية صعباً.

في حين يسعى مانشستر يونايتد (الخامس برصيد 41 نقطة) المطارد المباشر لتشلسي إلى مواصلة الضغط عليه والحفاظ على الفارق نفسه على أقل تقدير، عندما يواجه مضيفه إيفرتون الأحد.

ويقف توتنهام (السادس برصيد 40 نقطة) متحفزا وهو يخوض الأحد مباراة صعبة ضد ولفرهامبتون (الثامن برصيد 39 نقطة).

وتلقى توتنهام خلال الأسبوع الماضي هزيمتين الأولى على أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام لايبزيغ الألماني صفر-1، والثانية ضد مضيفه تشلسي بالذات بهدفين لهدف.

ويغيب شيفيلد يونايتد (السادس برصيد 40 نقطة) أحد الأطراف الخمسة المتنافسة على بطاقة دوري الأبطال كون مباراته مع مضيفه أستون فيلا تأجلت، لانشغال الأخير بالمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنكليزية مع مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته مع وصيفه أرسنال.

وهنا البرنامج (بتوقيت غرينيتش):

الجمعة:

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(20:00) نوريتش سيتي - ليستر سيتي

السبت:

(12:30) برايتون - كريستال بالاس

(15:00) نيوكاسل يونايتد - بيرنلي

وست هام - ساوثمبتون

بورنموث - تشلسي

(17:30) واتفورد - ليفربول

الأحد:

(14:00) إيفرتون - مانشستر يونايتد

توتنهام - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي - أرسنال تأجلت

أستون فيلا - شيفيلد يونايتد تأجلت