نادال إلى ربع نهائي دورة أكابولكو وخروج زفيريف

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بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف أول الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية الدولية بفوزه على الصربي ميومير كيتشمانوفيتش 6-2 و7-5، فيما خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا من الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي طومي باول 3-6 و4-6.

في المباراة الأولى، احتاج نادال إلى ساعة و35 دقيقة للتخلص من عقبة منافسه الصربي في أول مواجهة بينهما ليواصل زحفه نحو اللقب للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية بعد عامي 2005 و2013.

وكسب نادال الذي يملك فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي من غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش هذا الأسبوع في حال تتويجه باللقب وفشل الأخير في بلوغ نصف نهائي دورة دبي، المجموعة الاولى بسهولة 6-2.

وبدا الماتادور في طريقه الى تحقيق فوز سهل في الثانية عندما كسر ارسال الصربي في الشوط الثامن ليتقدم 5-3 والارسال بحوزته لكن الصربي نجح في الرد مباشرة مقلصا الفارق الى 4-5 ثم ادرك التعادل 5-5 قبل ان ينجح نادال في كسب شوطين متتاليين منهيا المجموعة في صالحه 7-5.

وقال نادال "لعبت جيدا في المجموعة الأولى أمام منافس يلعب بقوة لكن صحيح أن إرسالي خذلني شيئا ما في المجموعة الثانية".

ويلتقي نادال في ربع النهائي مع الكوري الجنوبي الفائز على الصربي دوشان لايوفيتش الثامن 7-6 (7-2) و6-صفر.

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وفي الثانية، فشل زفيريف في مواجهته الأولى لباول وخسر بسهولة 3-6 و4-6 في ساعة و28 دقيقة.

ويلتقي باول في الدور ربع النهائي مع الأميركي جون إيسنر الخامس والفائز على مواطنه ماركوس جيرون 6-3 و7-6 (7-4).

ولم تكن حال الكندي فيليكس اوجيه-ألياسيم الرابع أفضل من زفيريف ولايوفيتش خرج بدوره خالي الوفاض من الدور الثاني بخسارته أمام البريطاني كايل إدموند 4-6 و4-6.

ويلعب إدموند في الدور المقبل مع الأميركي تايلور فريتز الفائز على الفرنسي أوغو أومبير 6-4 و6-1.

وبلغ ربع النهائي أيضا البلغاري غريغور ديميتروف السابع بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-7 (8-10) و6-2 و7-6 (7-2)، ليضرب موعدا مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث والفائز على الإسباني بابلو مارتينيز 6-4 و6-4.