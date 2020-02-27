بوسطن وكليبرز يواصلان الصحوة

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واصل كل من بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس كليبرز صحوته عندما تغلب الأول على مضيفه يوتا جاز 114-103، والثاني على مضيفه فينيكس صنز 102-92 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، يدين بوسطن بفوزه الثاني على التوالي بعد خسارته أمام مضيفه لوس أنجليس ليكرز 112-144 الأحد، إلى نجمه جايسون تاتوم الذي حقق "دابل دابل" بتسجيله 33 نقطة مع 11 متابعة جميعها دفاعية، وأضاف جايلين براون 20 نقطة.

في المقابل، لم ينفع يوتا جاز تألق نجمه دونوفان ميتشل الذي كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة، في تجنب الخسارة الرابعة على التوالي والـ22 في 58 مباراة هذا الموسم.

وضرب بوسطن بقوة في الربع الأول وحسمه بفارق ثماني نقاط (23-15)، ورد يوتا جاز في الثاني وكسبه 36-30 مقلصا الفارق إلى نقطتين (51-53).

وشهد الربع الثالث ندية كبيرة بين الفريقين وحسمه الضيوف بفارق نقطة واحدة (32-31)، قبل أن يفرضوا سيطرتهم على الربع الأخير وينهوه في صالحهم 29-21 ليحققوا الفوز الـ41 في 58 مباراة هذا الموسم.

واستغل بوسطن سلتيكس خسارة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز امام مضيفه كليفلاند كافالييرز 94-108 لينتزع منه المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

وكانت خسارة فيلادلفيا مزدوجة كون نجمه الكاميروني جويل إمبيد تعرض لإصابة في كتفه الأيسر قبل 49 ثانية من نهاية الربع الاول اثر التحام مع الكرواتي أنتي زيزيتش.

وحاول إمبيد مواصلة اللعب وأهدر الرميتين الحرتين اللتين حصل عليهما بسبب الخطأ قبل أن يغادر الملعب.

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وعاد إمبيد الى دكة البدلاء في الربع الثاني قبل أن يترك الملعب نهائيا في الشوط الثاني.

ولحق إمبيد بالنجم الآخر الأسترالي بن سيمونس الذي تعرض لإصابة في الظهر السبت في المباراة ضد ميلووكي باكس.

وهو الفوز الرابع لكليفلاند كافالييرز في مبارياته الخمس الأخيرة، ويدين به إلى كولين سيكستون صاحب 28 نقطة ولاري نانس الذي سجل 13 نقطة مع 15 متابعة.

وفي المباراة الثانية، قاد كواهي لينارد فريقه لوس أنجليس كليبرز الى الفوز الثاني تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية بتسجيله 24 نقطة مع 14 متابعة في المباراة ضد فينيكس صنز.

وأضاف ماركوس موريس 18 نقطة، وكل من بول جورج وباتريك بيفيرلاي 11 نقطة والبديل ريجي جاكسون 12 نقطة.

وكان فينيكس الطرف الأفضل في الربع الأول وحسمه بفارق ثماني نقاط 29-21، لكن كليبرز احكم قبضته على الربعين الثاني والثالث وكسبهما 33-20 و22-17 على التوالي قبل ان يفرض التعادل في الربع الاخير 26-26.

وكان ديأندريه أيتون أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 25 نقطة مع 17 متابعة.