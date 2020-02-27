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إعلان اللاعبة الروسية شارابوفا أعتزالها

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قامت اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا بإعلان اعتزالها عن ممارسة لعبها لكرة التنس وذلك يوم الأربعاء بعد ما وصلت لعمر 32 عام، فاستطاعت هذه اللاعبة الفوز بخمسة بطولات كبرى فتتميز هذه اللاعبة بانها محترفة.

حيث أنها كتبت قائلة عن اعتزالها ” كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، عثرتِ فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عامًا؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني، يا كرة المضرب، وداعًا”، فقامت بالإعلان عن هذا الخبر في مجلة، فاستطاعت هذه اللاعبة أن تحقق الكثير من الإنجازات.

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