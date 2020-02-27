بارين ميونج الألماني بقميص مميز بمناسبة مرور 120 عاما

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه احتفالا بمرور 120 عاما على تأسيس النادي العملاق، والذي ظهر لأول مرة بالنور بقيام 11 شابا حجر الأساس للنادي في مقهى “جيزيللا”، بقيادة الرئيس الأول للنادي فرانز جون في 27 فبراير من عام 1900، ولذا سيرتدي لاعبى الفريق البافارى قميصا خاصا.

فبحسب ما نشره الموقع الرسمي لنادى بايرن ميونخ، أن الفريق البافارى سيرتدى قميصا خاصا بالمباراة التي سيخوضها ضد أوجسبورج، والمقررة في 8 مارس المقبل على ملعب “إليانز آرينا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني، وقد نشر الموقع عده صور للقميص الخاص للبفاري باللون الأبيض ويظهر عليه شعار الذكرى الـ120 على تأسيسه.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ الألماني قد نجح خلال تاريخه العريق بالتتويج بالعديد من الألقاب من أهمها 29 لقبا للبوندزليجا، و19 كأس ألمانيا و5 دوري أبطال، كما حصل على لقب كأس عالم للأندية وكأس اتحاد أوروبي وسوبر أوروبي.