بحث فريق المقاولون العرب بكرة القدم عن ودية في معسكر الإسماعيلية

يستمر الفريق الأول لكرة القدم في نادي المقاولون العرب، برئاسة المدير الفني عماد النحاس، في البحث عن مباراة ودية مع معسكر الفريق الحالي في محافظة الإسماعيلية من أجل الاستعداد لانطلاق الدور الثاني في بطولة الدوري الممتاز في هذا الموسم الكروي الحالي.

واستطاع نادي المقاولون في أن يعلن نجاحه في تأهله للدور رقم ثمانية في بطولة كأس مصر بعد ما نجح على نظيره المصري برباعية في دوره الرقم 16، من أجل أن يحدد موعد مع الاتحاد السكندري في البطولة، كما أن الجدير بالذكر أن فريق المقاولون أدي تدريبه الأول في الإسماعيلية في مساء يوم الثلاثاء من أجل مقابلة نادي المصري وذلك في يوم 2 مارس في جولته رقم 24 للدوري.