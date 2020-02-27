شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للجبلاية: التظلم إجراء أولى قبل تصعيد الشكوى للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مسئولو الأهلى موقفهم من تأكيد اتحاد الكرة أن النادى نفذ عقوبات لجنة الانضباط، رغم بيانه الرسمى بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مؤكداً أنها خطوة فى طريق التصعيد للمحكمة الدولية.

وفسر مسئولو الجبلاية حديثهم بأن الأهلى استبعد اللاعبين الموقوفين من جانب لجنة الانضباط من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك، وهم كهربا وياسر إبراهيم وأجاى، بعدما تأكدوا من أن اللجنة اتخذت العقوبات بناءً على شريط المباراة الأصلى والسيديهات الخاصة بهيئة أبو ظبى للإعلام وكاميرات تقنية الفيديو وعددها 16 كاميرا .

مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى أكد أن اللجوء للجنة التظلمات ليس معناه قبول العقوبات والاعتراف بها، مؤكداً أن ما حدث يعد إجراءً أولياً قبل تصعيد شكوى النادى للمحكمة الرياضية الدولية، حيث تم التأكد أنه لا يجوز التصعيد قبل التظلم ضد العقوبة، وهو ما فعله النادى لتأمين خطواته التالية.

وتقدم مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التى جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المحلى والتى أقيمت فى الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح، جاء ذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث انها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولي.

Advertisements

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.