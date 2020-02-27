شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة منها، توقيع عقوبات جديدة على الزمالك بسبب أحداث القمة، و طلب اتحاد الكرة من الفيفا إقامة الانتخاابات قبل أولمبياد طوكيو 2020.

"الركبة" تُبعد أوباما عن الزمالك أمام الترجى

اشتكى يوسف أوباما مهاجم الزمالك من إصابة فى الركبة قبل مواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استبعاد أوباما من لقاء الترجى بعد شكواه من تلك الإصابة، بعدما شارك بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية، حيث شارك اللاعب مع الفريق الأبيض هذا الموسم فى 22 لقاء لذا جاء قرار كارتيرون بإراحته حتى لا تتفاقم إصابته بعد خوضه لتدريبات تأهيلية اليوم الخميس على هامش مران الفريق.

اتحاد الكرة يطلب من الفيفا رسميا إقامة الانتخابات قبل أولمبياد طوكيو

فى مفاجأة جديدة، طلب أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من سارة ساليمون، مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم، إقامة الانتخابات الجديدة فى شهر يوليو المقبل بدلا من سبتمبر، أى قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التى تنطلق فى شهر يوليو المقبل.

ووعدت سارة ساليمون أعضاء الجبلاية بمناقشة الأمر مع مسئولى الفيفا قبل البت فى الطلب، خاصة أن لائحة الفيفا تنص على إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية .

بيراميدز يدخل فى سباق ضم الجوكر بعد الحصول على توقيع شريف إكرامى

يستعد مسئولو بيراميدز للدخول فى مفاوضات لضم أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى والمنتخب الوطنى، والذى ينتهى عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الجارية، وذلك بتوصية من عبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة ببيراميدز وهانى سعيد المدير الرياضى.

ويعقد أحمد فتحى جلسة حاسمة مع الإدارة الحمراء بخصوص ملف تجديد عقده، فور انتهاء مباراة صن داونز والمقرر إقامتها غداً السبت، لحسم ملف تجديد عقده والاتفاق على الاستمرار، أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى سيبدأ اللاعب مناقشة باقى العروض الأخرى وعلى رأسها بيراميدز حال فشل مفاوضاته مع ناديه.

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أحمد فتحى يعقد جلسة حاسمة مع الأهلي قبل تحديد وجهته

يعقد أحمد فتحى، نجم دفاع الأهلى والمنتخب الوطنى، جلسة حاسمة مع الإدارة الحمراء بخصوص ملف تجديد عقده، فور انتهاء مباراة صن داونز والمقرر إقامتها السبت المقبل، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن اللاعب الملقب بالجوكر سيعقد جلسة حاسمة مع إدارة ناديه لحسم ملف تجديد عقده والاتفاق على الاستمرار، أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

رد مسئولو اتحاد الكرة على الأنباء التى ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، حول أحقية النادى الأهلى فى طلب إعادة مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بداعى عدم تطبيق تقنية الفيديو بها، رغم إعلان مسئولى الجبلاية عن تطبيق التقنية فى المباراة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إنه لا صحة لما يتردد حول إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو، مشدداً على أن المباراة أقيمت بتقنية الفيديو وبطاقم تحكيم كرواتى.

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

يوقع اتحاد الكرة عقوبات جديدة على نادى الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى، وتعكف الجبلاية على حصر الخسائر الناتجة عن إلغاء المباراة، والخاصة بعائد البث وحقوق الرعاة، على أن يتم خصمها من مستحقات الزمالك.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، التى كان محددا لها الاثنين الماضى وتخلف عنها فريق نادى الزمالك، باعتبار الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه .

الزمالك يتظلم على عقوبات السوبر والقمة بعد الإيقافات وخصم النقاط

قرر مسؤولو الزمالك تقديم تظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التى جاءت تجاه عدد من لاعبى الفريق بعد أحداث مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى كأس السوبر المحلى، والتى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح، إلى جانب التظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة الأخير بين الزمالك والأهلى الذى جاء باعتبار الفريق الأبيض منسحباً.